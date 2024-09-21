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Spor Peş peşe açıklama yaptı ve istifa kararı aldı!
Spor

Peş peşe açıklama yaptı ve istifa kararı aldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-21 12:46:00 -
Peş peşe açıklama yaptı ve istifa kararı aldı!

EMİRCAN KIŞLACIK- Yaptığı yorumlarla olay oluşturan Ahmet Çakar istifa ettiğini duyurdu.

EMİRCAN KIŞLACIK- Yaptığı yorumlarla olay oluşturan Ahmet Çakar istifa ettiğini duyurdu.

Yorumcu Ahmet Çakar, Radyo Gol ve YouTube'daki Sansürsüz Futbol programından ayrıldığını duyurdu. Ayrılık haberini ilginç sözlerle açıklayan Çakar'ın o sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Radyo Gol ve YouTube’daki "Sansürsüz Futbol" programından ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'ı yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı gerekçesiyle eleştiren Ahmet Çakar, çalıştığı bu iki kurumun da benzer şeyleri yaptığını söyleyip görevinden ayrıldı.

"Arkadaşlar Radyo Gol ve Sansürsüz Futbol adlı YouTube kanalından MeritKing.news adlı yasa dışı bahis sitesi olduğu iddia edilen sitenin reklamını yaptığı için ayrılmak zorunda kaldım. Galatasaray'ı bu sitenin reklamını yaptığı için eleştirirken, radyosunda bu sitenin reklamını yapan bir kurumda çalışmak benimsediğim etik ve ahlak ilkelerime aykırı olacaktı. Siz değerli sevenlerimin bilgisine sunarım."

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