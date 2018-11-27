Pes edip kaçtı! Soros, Türkiye karşısında yenilgisini kabul etti

yeniakit.com.tr Büyümek ve yüz yıldır bağımlı olduğu üst akıldan kopmak isteyen Türkiye, hürriyetini kazanmak için, 2010’ların başında ekonomide şaha kalktı. Bu dönemde ekonomik açıdan en parlak devrini yaşayan ülke, bağımsızlığını kazanmaya yaklaşırken üst akıl tarafından engellenmek ve tekrar bağımlı hale getirilmek istendi.

Türkiye’nin ekonomik yara alması için, yabancı yatırımcılarınülkeye güveninin kalmaması hedeflendi. Böylece “küresel kargaşa uzmanları” devreye girdi ve içimizdeki maşalar eliyle Türk ekonomisi hedef tahtasına oturtuldu. Yatırımcıların güveninin kırılmasının en kolay yolu ise, yurt içi kargaşa ve kaos çıkarmak, bu yolla, “İstikrarsız yönetim” imajı oluşturulmaktan geçiyordu.

Dünya genelindeki ayaklanma ve kargaşanın finansörü George Soros ve avaneleri, Türkiye’de bu imajı oluşturmak için ellerinden geleni yaptı, Gezi eylemleri ile denenen yıkım planı gerçekleşmeyince FETÖ eliyle saldırılar başladı. Türkiye ise, her saldırıyı siyasi liderinin dirayeti ve halkının iradesiyle engellemeyi başardı.

Sonuç olarak Soros ve Soros çocukları, Türkiye’den defolup gitti!.. Soros’un kurduğu ve Osman Kavala’nın kurucuları arasında yer aldığı Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerini sonlandırdı.

Gezi ile denendi

Türkiye'nin ekonomik alanlardaki şahlanışı 2012'nin sonu-2013'ün başlarına dayanıyor. Bu dönemde ülke ekonomisindeki olumlu veriler piyasalarla paralel olarak ilerledi. 31 Mayıs 2013’te ise, Soros ve avaneleri devreye girdi, ekonomiye vurulmaya çalışılan ilk darbe gerçekleşti.

Gezi Provokasyonu olarak Türkiye tarihine geçen eylemde, ağaçlar bahane edildi, sözde protesto gösterileri, günlerce süren terörize eylemlere dönüştü, ağaçlar söküldü, bankalar hortumlandı... Gezi eylemlerinin yaraları sarılmaya çalışılırken dolar ilk kez 2 TL seviyesine ulaştı.

17-25 kumpası

Gezi olaylarının yaraları sarılmaya çalışılırken, bu kez Soros ve çakması Feto devreye girdi. Soros’un tek başına fonladığı Gezi kalkışması işe yaramayınca saldırıların dozu arttı ve 40 yıldır devletin içinde yapılanan FETÖ darbe yapmaya kalkıştı.

Soros bu kez FETÖ'nün yargı ayağıyla hareket etti, siyasi ve iş adamlarına yönelik sözde yolsuzluk operasyonları gerçekleştirerek ülke gündemine kaosu hakim kılmaya çalıştı.

Gezinin ardından yükselen doları düşüren olumlu ekonomik emareler burada ikinci darbesini yedi ve dolar 2.25'e yükseldi.

PKK-HDP devreye sokuldu

FETÖ'nün kirli oyunu deşifre oldu ve terör örgütü elebaşı Gülen'in esas emelleri ortaya çıktı. Eskisi gibi sinmeyen ve “Yeni Türkiye” ilkesiyle hareket eden Türkiye, yine bu kirli planların altında kalmadı, kutlu yürüyüşünü devam ettirdi. Ekonomi yine olumlu sinyaller verirken bu sefer de devreye diğer terör unsurları girdi.

Siyasetin mezhep/etnikçi isimleri Kobani'de yaşanan olayları bahane etti, Kürt vatandaşları sokağa çağırdı, çağrıya uymayanlar da terör örgütü PKK tarafından zorlandı ve küresel kargaşa uzmanları boş durmadı.

50 kişi yaşamını yitirdi...

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın emriyle Diyarbakır'da patlak veren olaylarda, aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetti. PKK ayaklandı ve şehirlere indi. Devlete karşı bölgesel bağımsızlık ilan etmeye çalışan teröristlere karşı, kahraman kolluk kuvvetleri destansı bir mücadele verdi, kaos ve kargaşa ortamını önledi. Soros ve çocuklarına karşı direnen Türkiye, bu olayların üstesinden gelmeyi de başardı.

Tüm bunlara rağmen ülke ayakta kaldı, ancak ekonomi yara aldı... Bu dönemde dolar 2.99 seviyesine yükseldi.

15 Temmuz ile en büyük saldırı yapıldı

Ekonomi ve döviz üzerinde oynanan oyunlara rağmen olumlu sinyaller vermeye devam eden ekonomi, devlet içindeki virüslerin iyice kudurmasına neden oldu.

17-25 Aralık operasyonları ile yargıya müdahale gerçekleştiren FETÖ, son çırpınışını 15 Temmuz'da gerçekleştirdi. Hain bir kalkışma ile önce köprüleri kapatan FETÖ'nün subay ve askerleri, uçaklarla meclisi bombaladı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hedef aldı. Tanklarıyla ve sözde özel kuvvetleriyle bölgesel operasyonlar gerçekleştiren ihanet çeteleri, burada da millete çarptı, neye uğradığını şaşırdı.

Bu millet, vatanı için gövdesini tankların önüne siper etti. Bayrak için can verdi. Siyasi liderine sahip çıktı. Bu dönem içerisinde ilk kez 3 seviyesine yükselen doların tırmanış etkisi kırıldı, kısa süre içerisinde yeniden 2,97 düzeyine düştü, ancak "birileri" yine boş durmadı.

Finansal spekülasyon ve döviz problemi

Türkiye, 15 Temmuz'dan sonra ekonomisini sağlam temellere dayandırma çalışmalarına başladı. Yerli ve milli ruhu ile özellikle askeri sanayi için kuvvetli adımlar atan hükümet, üretime dayalı bir ekonomi modeline geçti.

Tam bu noktada dünya üzerinde büyük bir spekülasyon krizi yaşandı. 2,87 seviyesinde seyreden dolar kısa sürede kuvvetli bir tırmanışa geçti.

Özellikle ABD'de FETÖ temelli Halkbank kumpasıyla birlikte dolar 3,86'ya yükseldi. Yükselişini sürdüren dolara karşı önemli adımlar atıldı, ancak bu sefer de devreye uluslararası derecelendirme kuruluşları girdi. Neticede doları 7,22’ye kadar çıkaran “üst akıl”, hükümetin atılımları ve milletin iradesiyle, Türk milletini deviremeyeceğini anladı. Dolar 5,24 seviyelerine geriledi ve düzenli bir şekilde düşüşü sürdürüyor.

Sonuç: Defoldular!

Halkın iradesiyle emin adımlar atmaktan geri durmayan Türkiye’yi alt edemeyeceğini anlayan küresel kargaşa uzmanı Türkiye’den çekildi. Şu günlerde Paris’le meşgul olan Soros ve avaneler, Türkiye’deki faaliyetlerine son verdi. Ülkeyi boyunduruk altına alamayacağını anlayan küresel spekülatör, Türkiye’den defoldu. Soros’un kurucusu olduğu ve Osman Kavala’nın kurucuları arasında yer aldığı Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerini sonlandırdı. Milli irade karşısında pes eden Soros, arkasına bakmadan kaçtı, bu hareketiyle yenilgisini itiraf etmiş oldu.