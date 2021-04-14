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Ekonomi Pes dedirten zam... Fiyatı bir haftada 20 TL'ye yükseldi!
Ekonomi

Pes dedirten zam... Fiyatı bir haftada 20 TL'ye yükseldi!

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre önce tavuk fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı. 3 Şubat’ta 15 TL olan beyaz etin kilosu 14 Nisan’da 20 TL’nin üstüne kadar yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 12:14:00 -
Pes dedirten zam... Fiyatı bir haftada 20 TL'ye yükseldi!

Samsun Kasaplar Odası beyaz etten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pamuk, Ramazan ayına gelinen süreçte sık sık zam yapılan tavuğun kilo fiyatının 2 aydı 5 TL arttığını ifade etti.

Firmalar zam yapıyor

Samsun’da 20 TL’den aşağıya tavuk olmadığını dile getiren Mustafa Pamuk, “Tavuk fiyatları bir dönem sürekli artıyordu. Daha sonra duraklamaya girmişti. Ramazan’ın gelmesiyle de talep artınca ister istemez fiyatlar tekrar arttı. Firmalar zam yapıyor ama biz kasaplar ya da tavukçular fedakarlık yapıyoruz. Tavuğa 2 TL zam gelse bunun yarını bile uygulayamıyoruz. Çünkü sonra vatandaşlara karşı karşıya kalan biz oluyoruz."

5 TL zam

Ramazan öncesi tavuğun kilosunu 13-15 TL arasında alıyorduk. Şu anda ise tavuğun kilosu 20 TL’ye kadar çıktı. 20 TL’den aşağıya tavuk yok. Bu fiyatlar yarın bir gün mangal zamanı nasıl olur bilemiyoruz” dedi.

Kırmızı et ile yarışıyor

Bazı büyük firmaların tavuk paketlerine fiyat yerine sadece ağırlığını yazdığına da değinen Pamuk, şunları söyledi:

“Tavuktaki fiyat artışı böyle giderse kırmızı etle yarışır. Kırmızı ette de aynı şey söz konusu. Kasaplar fedakarlık yapmasa kırmızı etin kilosu da 100 TL olurdu. Dolar yükseldi deyip zam yapıyorlar, dolar düşünce ise indirim yapmıyorlar. Bunu da anlamıyoruz. Yumurta fiyatları arttıktan sonra durmuştu ama tavukta aynı durum söz konusu değil. Bir dönem yumurta da 30-35 TL’ye satılıyordu. Şu anda 15 TL’ye bile yumurta var. Demek ki şimdi de para kazanabiliyorlar. İllaki bir noktaya dokunmak gerekiyor. Ekmeğe zam konuşuluyor ama beyaz ete yapılan zamlar da konuşulmalı. Neden, çünkü bir kilo tavukta bile birkaç ekmeğimiz kayıp oluyor. Vatandaş da her geldiğinde yeni zammı görünce şok oluyor. Gelen vatandaş bir sitemle gelirken bir sitemle de gidiyor.”

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Yorumlar

Hekimoğlu

Iktidarrrrrr nerdesin 3 tane markete mahkum ettin bu milleti
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Zeki Gedikoğlu

bırakın tavukçular biraz para kazansın ya 15 liraya tavuk ALLAH tan korkun
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