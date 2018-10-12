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Pes dedirten ücret farkı! Hal yasası şart

Meyve ve sebzeler üreticiden marketteki rafa gelene kadar büyük bir ücret değişimi yaşıyor.

12 Ekim 2018 Cuma 08:27
Pes dedirten ücret farkı! Hal yasası şart

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyona karşı topyekün mücadele kapsamında alınacak bazı önlemleri açıklamıştı.

Bunlardan biri de çıkarılacak yeni hal yasasıydı.

Komisyonculuğu bitirmek için hazırlanacak yasa teklifiyle, meyve ve sebzelerin üreticiden halka gelene kadar yaşadığı fiyat değişimin önüne geçilecek.

ÜRETİCİ-HAL-MARKET

Konuyla ilgili hazırlık çalışmaları devam ederken; domates, salatalık, sivri biber, yeşil fasulye, patlıcan ve maydanozun, üretici, hal ve market fiyatları ortaya çıkarıldı.

Bu zincirlemenin arasında başka komisyoncular girince, fiyatlar daha da yükseliyor

Buna göre oluşan fiyatlar şöyle listelendi

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:27
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