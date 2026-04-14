Saraçhane'de mühürsüz pusula skandalı! CHP'li İBB Meclisi'nde seçim krizi Sıcak saatler! 15'ten fazla savaş gemisini bölgeye konuşlandırdı Boko Haram’dan kanlı tuzak! Nijerya’da bombalı pusu Trump'tan "nükleer silah" açıklaması Sokaklar temizleniyor! 'Bayğaralar' çetesine balyoz indi Kirli siciliyle Avrupa’nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi Göklerin yeni hakimi envanterde! Bakan Çiftçi T-70 ile havalandı: Yerli devler göreve hazır! Erzincan'da korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı Başkan Erdoğan, CHP'nin düştüğü rezil durumu tek cümleyle özetledi: Perperişan hallerinden üzüntü duyuyoruz Orban’ın gidişi sonrası bayram etmişlerdi! 80’lik Lula'ya fondaş t24’ten 'dinçlik' güzellemesi!
Pes dedirten hırsızlık! Gören mağazada alışveriş yapıyor sanır

Hatay’ın Antakya ilçesindeki prefabrik çarşıda gece saatlerinde yaşanan hırsızlığın kamera kayıtlarını izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Hatay’da prefabrik çarşıda yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle dikkat çekti. Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan prefabrik uzun çarşıda yaşandı. Gece saatlerinde çarşıya giren elektrikli motosikletli 5 şahıs, esnaf Mehmet Şerif Taş'ın iş yerini hedef aldı. Motosikleti, Taş'ın iş yerine yanaştıran 5 kişiden 2'si mavi çadırı kaldırıp altındaki ayakkabıları çalarken diğer şahıslar gözcülük yaptı. Ayakkabıları numaralarına bakarak çalan hırsızların o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bayram hazırlığı için stok yaptığı ayakkabıları çalınan Taş, kendine haber verilmesi üzerine gittiği iş yerinde ayakkabıların çalındığını fark etti. Hırsızların çaldığı ayakkabılarla yaklaşık 50 bin TL zarara uğrayan esnaf Taş, hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyor.

 

Numaralarına bakıp çaldılar

Elektrikli motosikletle gelen şahısların ayakkabı numaralarına bakarak hırsızlık yaptığını ifade eden Mehmet Şerif Taş, "Olay pazar sabahı gecesi yaşandı. Güvenliklerimiz olduğu halde 5 kişi olmak üzere bir elektrikli motosikletle dışarıda duran ayakkabılarım çalındı. Çadırlar kapalı olduğu halde çaldılar. Gece fark etmedik ama güvenliklerimiz de vardı. Biz hiçbir şekilde fark etmedik. Sabaha karşı işte güvenlikler beni aradı. 'Abi bir oyuncakçıya hırsızlık olayı oldu, kamera görüntüsünü alalım' dediler. O esnada da fark ettiğimizde meğer ayakkabılarımızın çalındığını öğrendik. Hırsızlar çalarken çok rahatlardı. Aksine öyle bir şey ki ayakkabıyı aldığında numarasına bakıyordu. Profesyonel bir hırsızlık yapıyordu. Aldığında kendine özel bir ayakkabı alır gibi birden fazla ayakkabı aldı. Yaklaşık bayram üzeri olduğu için çok yüklendik. Yüklendiğimiz için de yaklaşık 45 bin TL ile 50 bin TL arası bir zararımız var. Çarşıda güvenlik zafiyetimiz var. Önceden mesela her adım attığımızda bekçilerimiz bize hemen kimlik sorgulaması yapıyordu ve hoşumuza gidiyordu. Güvenliğin çoğalmasını bir an önce yetkili makamımızdan rica ediyoruz ve hırsızların da bir an önce yakalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pes dedirten hırsızlık! Kovayla ayakkabıları böyle topladılar
Pes dedirten hırsızlık! Kovayla ayakkabıları böyle topladılar

Yaşam

Pes dedirten hırsızlık! Kovayla ayakkabıları böyle topladılar

İlginç hırsızlık kamerada: Kafenin önündeki ağacı sırtlayıp gitti
İlginç hırsızlık kamerada: Kafenin önündeki ağacı sırtlayıp gitti

Yaşam

İlginç hırsızlık kamerada: Kafenin önündeki ağacı sırtlayıp gitti

Eyüpsultan'da akılalmaz hırsızlık: 8 çift ayakkabıyı böyle çaldı!
Eyüpsultan'da akılalmaz hırsızlık: 8 çift ayakkabıyı böyle çaldı!

Yerel

Eyüpsultan'da akılalmaz hırsızlık: 8 çift ayakkabıyı böyle çaldı!

Kaçak kazı yaparken yakalandı, hırsızlıktan gözaltına alındı
Kaçak kazı yaparken yakalandı, hırsızlıktan gözaltına alındı

Yerel

Kaçak kazı yaparken yakalandı, hırsızlıktan gözaltına alındı

