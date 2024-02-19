Pes artık! Sapık Adnan Oktar'ın kadın avukata söylediği sözler kan dondurdu!

Din sömürüsüyle sayısı belirsiz insanın hayatını karartan Adnan Oktar suç örgütü cezaevinde de eylemlerine devam ediyor. Kadın avukatları ağına düşürmeye çalıştığı iddia edilen örgütün elebaşı Oktar'ın bir kadın avukata söylediği sözler şoke etti.

Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonu yöneten eski mali şube müdürü Furkan Sezer Sözcü TV'ye yaptığı açıklamalarda Oktar örgütünün eylemlerine devam ettiğini açıkladı.

Adnan Oktar'ın sosyal medya oyunu deşifre oldu. Silivri için özel çalışma yapmışlar: Adnan Oktar ve tarikatının her gün yeni bir planı deşifre olmaya devam ediyor. Dışarıdayken din sömürüsü altında insanların hayatını karartan örgüt, Adnan Oktar'ın tutuklanıp cezaevine gönderilmesinden sonra da boş durmadı.

Sosyal medya çalışmalarına önem veren örgütün her detayı düşünmesi ve TT çalışmalarıyla kendilerini aklama çabaları durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

"SİLİVRİ CEHENNEMİ"

Örgütün dışardaki mensuplarının Oktar tarikatı için yaptığı çalışmalar zaten birçok kullanıcının dikkatini çekiyordu. Örgüt üyelerinin kendi aralarında durumları abartarak verme yazışmaları ortaya çıktı. Hatta aynı yazışmalarda bazılarının, "Mektupları kullanalım, capsleri kullanalım, daha önce de söylemiştim ya onu efsane haline getirelim" ifadelerine yer verdiği tespit edildi. Özellikle 'Silivri cehennemi' yazısının herkesin paylaşmasını isteyen örgüt üyeleri sosyal medya tanıdıkları her hesabı kıskaca aldı.

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DIŞARDAN KREM BOYA İSTEMİŞ

Adnan Oktar 2018'deki operasyonun ardından tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti. Bu süreçten sonra dışardaki örgüt üyeleri hummalı bir çalışmaya girdi. Silivri şartlarını araştıran Oktarcılar bütün şartları en ince detayına kadar öğrenmek için buzdolabı var mı, kettle kullanımı nasıl hatta sıcak suyun günde kaç saat verildiğini bile araştırdı. Oktar'ın bu süreçte dışardaki adamlarından jel krem boya istemesi de dikkat çekti.

KADIN AVUKATA BU SÖZLERİ SÖYLEDİ

Örgüt üyeleri bu süre zarfından en hayati konu olarak müvekkille görüşmeleri ve mektupları gördü. Mektup sayısının artırılmasını vurgulayan yazışmalarda her eve faks makinesinin alınması bile tartışıldı. Sapkın örgütün geçtiğimiz günlerde genç avukatları tuzağına düşürme çalışmaları gündem olmuştu. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk dahil birçok suçtan yargılanan Adnan Oktar'ın kadın avukat S'ye 'Büyük aşklar bazen böyle ilginç yerlerde başlar' demesi kan dondurdu.

Kaynak: Medyatava Haber Merkezi