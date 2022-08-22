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Yerel Pes artık! Ölen işçinin başında yumruk yumruğa kavga ettiler
Yerel

Pes artık! Ölen işçinin başında yumruk yumruğa kavga ettiler

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersane işçisinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiği olay yerinde işçiler ile iş güvenliği uzmanları yumruk yumruğa kavga etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 16:08:00 - 2022-08-22 16:09:14
Pes artık! Ölen işçinin başında yumruk yumruğa kavga ettiler

Yalova’da tersane işçisi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İş kazası sonrası tersane işçileri ile iş güvenliği uzmanları cesedin yanı başında yumruk yumruğa kavga etti.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesinde bir tersanede çalışan Yasin D. (19) 16 ağustos tarihinde yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan iş kazası sonrası iş güvenliği uzmanları ile tersane çalışanları arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Güçlükle ayrıldılar

Ölen işçinin yanında birbirlerine giren tersane personellerini diğer çalışanlar güçlükle ayırdı.

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