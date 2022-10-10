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Gündem Pervin Buldan'ın paylaşımına Bakan Soylu'dan cevap: Asla izin verilmeyecek
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Pervin Buldan'ın paylaşımına Bakan Soylu'dan cevap: Asla izin verilmeyecek

Hakkari'deki gösteriyle ilgili paylaşım yapan HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a cevap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 00:28:00 -
Pervin Buldan'ın paylaşımına Bakan Soylu'dan cevap: Asla izin verilmeyecek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den ayrılmasının yıl dönümünü kutlamak üzere yürüyüş düzenlenmek istendi. HDP'li isimlerin de katıldığı yürüyüşe polis müdahale etti. Yaşanan arbedede HDPKK Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in yaşanan arbede bacağının kırıldığı sonrasında hastaneye kaldırıldı. 20 kişi gözaltına alındı.

 

Buldan paylaşım yaptı

Olaylı yürüyüşle ilgili HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sosyal medyada yaptığı açıklamada Eksik'in fotoğraflarını da paylaşarak, "Bugün Yüksekova'da Iğdır Milletvekilimiz Habip Eksik polisler tarafından darp edildi ve ayağı kırıldı. Demokratik siyasete yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Nefret iklimini yaratanlara inat, herkesin nefes alabileceği demokratik bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu cevap verdi

Bu paylaşıma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan karşılık geldi. Soylu, yanıt olarak, "Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye'de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit" dedi.

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