Pervin Buldan'dan Ukrayna provokasyonu! Şerefli Türk ordusunu sivil katleden işgalci Ruslarla bir tuttu

Yeniakit.com.tr

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şerefli Türk ordusunu sivillere saldıran işgalci Rusya ile bir tutarak, "Ukrayna halkının yaşadığı acıyı ve zulmü en iyi anlayan bizleriz." dedi.

Şerefli Türk ordusunu hem işgalcilik hem sivil öldürmekle suçladı!

HDP'nin Antep İl Kongresi'nde konuşan Buldan, şu ifadeleri kullandı:

Bugün bakıyoruz özellikle Ukrayna'da bir güç savaşı var. Gittikçe de büyüyen, insanların ölümüne, topraklarından göç etmek zorunda olan bir savaştan bahsediyoruz. Her gün insanların yaşamını yitirdiği, gencecik insanların toprağın altına girdiği Ukrayna halkının yaşadığı acıyı ve zulmü en iyi anlayan bizleriz.

Bu savaş halkların tercihi olan bir savaş asla değildir. Savaşın kaybedeni her zaman mazlum halklar olmuştur. Dolayısıyla arkadaşlarım insanlığın başına bela olan bu savaş siyasetinin karşısında halklar olarak barış siyasetini en fazla dillendirmek için en iyi zemin, en iyi süreç bu süreçtir. Savaşları görüyoruz, barışın ne kadar acil ne kadar elzem olduğunu hep beraber anlıyoruz. Savaş karşıtı büyük bir koalisyona bugün Türkiye'de ihtiyaç olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.