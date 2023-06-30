Pervin Buldan duyurdu! HDP'den yerel seçim kararı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında gittiği Van'da düzenlenen bir programda konuştu. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Buldan, "Bütün iller ve büyükşehirlerde kendi adayımızı çıkaracağız" dedi.

Buldan'dan 'yerel seçim' çıkışı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekilliği seçimlerine Yeşil Sol Parti listelerinden giren, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'nin bundan sonraki yol haritası merak konusu oldu. Yerel seçimlerde nasıl bir tavır sergileyeceği bilinmeyen HDP'den açıklama geldi.

"Her yerde adaylarımızı çıkaracağız"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerle ilgili çarpıcı bir çıkış yaptı. Eylül ayında kongreye gideceklerini belirten Pervin Buldan, kongreden sonra da yeni bir seçim sürecinin başlayacağına dikkat çekti.

Yerel seçimlerde her şehirde kendi adaylarını çıkaracaklarını belirten Buldan şöyle konuştu:

"Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. İktidar bir kez daha devletin bütün imkanlarını kullanmaya çalışacak. Biz de, bütün illerimizde büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu mücadelenin içerisinde varlığımızı ve mücadelemizi bir kez daha ispat etmek üzere, bu seçimlerde iyi bir çalışma temposuyla büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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HDP mi Yeşil Sol mu?

Seçimden sonra yaşanan eksiklikleri toplantılarında ele aldıklarını dile getiren Buldan, bu konuda yeni kararlar aldıklarını belirtip şöyle devam etti:

"Bu kararlarla birlikte kongreye gideceğimizi ifade ettik. Kongrede, yeni bir planlama ve yeni bir anlayışla yeni yüzlerle, yeni canlarla bu süreci karşılamak üzeri bir değişim ve dönüşümü başlatmak üzere bir süreç başlayacak. Muhtemelen Eylül ayı gibi kongremizi gerçekleştirip, HDP ile mi yola devam edeceğiz, Yeşil Sol'la mı devam edeceğiz, Yeşil Sol'un ismi mi değişecek? Bütün bunlar şu an tartışma konusu. Bir komisyon kurduk. Bu komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor."

HDP, Genel Seçimlere Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında girmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayan Emek ve Özgürlük İttifakı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.