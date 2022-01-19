Pervin Buldan, Bay Kemal'in sırtına çıksın, o sorun çözülür

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, muhalefet liderlerinin ortak toplantısında kimin nerede oturacağı sorununun "geleceğimizi belirleyecek(!)" bir sorun olduğunu belirtti. Söz konusu sorunun çözümü için bir öneride de bulunan Ardıç, "Toplantıya 'gizli ortak' HDP de katılsın. HDP temsilcisi, Kemal Bey'in sırtına çıksın. Böylece seçmene de somut bir mesaj verilir. Mesela Pervin Hanım olabilir" dedi. İşte o ironik yazı:

"Milletçe çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız.

Bu sorunun çözümü geleceğimizi belirleyecek.

Çözülemezse yandık...

Sorun şu: Muhalefet liderlerinin ortak toplantısında kim nerede oturacak?

Yaa, ne sandınız?...

Muhalefet liderleri içinde lider de var lidercik de var.

Oy oranlarına bakaraktan yani...

Bunlar toplanacaklar ve bir açıklama yapacaklar.

Açıklamada, "Parlamenter sisteme döneceğiz" şeklinde müthiş, beklenmedik, duyulmadık bir vaat yer alacak.

Tabii "taçlandırma" falan da diyecekler, taçlandıracağız, taç giydireceğiz, taç atışı yapacağız, vb.

Ortada başka da bir şey yok.

Anayasa taslağı falan beklemeyin.

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Başka gelişmeler de varmış...

Davutoğlu, ittifakın adının değiştirilmesini istiyor.

"İyi Parti" örneğinden yola çıkarak "Güzel İttifak", "Neşeli Birliktelik", "Kıyak Altılı", "Goygoy Takımı", "Tek Derdimiz Tayyip", "Kümeye Kümeye", "Dübeş Attım Şeş Oynadım" falan da düşünülebilir.

İyi de, kim nereye nasıl oturacak?

Kemal Bey'i başa koysan ayrı dert, sona koysan hiç olmaz.

Ciddi ciddi tartışıyorlarmış!

Alfabetik sıraya göre otursalar, sıralama CHP, DEVA, DP, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet oluyormuş...

Liderlerin isimlerine göre sıralasalar Ahmet Davutoğlu başa geliyor, onu Ali Babacan izliyor...

Bu tabii soyadı sırasına göre.

İsimleri "küçük isimlere" göre sıralamak da bize özgü bir kıroluktur...

Öyle yapsalar, bu sefer gene Davutoğlu öne çıkıyor.

"Yaş sıralaması" yapsalar, en küçük partinin başkanı Temel Reis en başa!

"Yuvarlak masa" kurmayı akıl edemiyorlar.

Böylece herkese eşit konum sağlanır.

Hani kırk sekiz sene evvelki Kıbrıs barış görüşmelerinde Turan Güneş, James Callaghan ve Yorghos Mavros gibi...

İnsanın aklına başka formüller de geliyor:

Toplantıya "gizli ortak" HDP de katılsın.

HDP temsilcisi, Kemal Bey'in sırtına çıksın. Böylece seçmene de somut bir mesaj verilir.

Mesela Pervin Hanım olabilir.

O güne kadar Selahattin Bey de hapisten çıkarsa gelip orada amuda kalkabilir.

Şenlikli olur, fena mı?"