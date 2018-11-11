Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
AK Parti ile HDP'nin görüştüğünü iddia eden İP ve CHP'ye, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan cevap verdi. Buldan, "Ne gizli, ne de açık hiçbir şekilde AKP ile görüşmemiz söz konusu değildir" dedi.11 Kasım 2018 Pazar 18:36
Son günlerde basında yer alan haberlerde, AK Parti ile HDP'nin görüştüğü iddia ediliyordu. Son olarak İYİ Parti lideri Meral Akşener de AK Parti ile HDP'nin el altından görüştüklerini ileri sürmüştü.
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ise, konuya dair bir açıklama yaptı. Buldan, iddiaları yalanladı.
Pervin Buldan, "Ne gizli, ne de açık hiçbir şekilde AKP ile görüşmemiz söz konusu değildir. milletvekillerimizi rehin tutan bir anlayışla asla görüşmeyeceğimizi ilan etmek isteriz. Belediyelerimize kayyum atayan anlayışla, 'Kürtleri yok edeceğiz' diyen anlayışla asla görüşmeyiz" diye belirtti.
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