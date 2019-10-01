Perukla keşif yapmış! Adana bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı 25 Eylül'de Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine yönelik bombalı saldırı düzenleyen teröristin, saldırıdan önce bölgede peruk takarak keşif yaptığı ortaya çıktı.

Adana'da çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca yapılan terör saldırısının failleri MLKP'li terörist Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Özel ekibin 150 güvenlik kamerasını titizlikle incelediği kayıtlarda teröristlerin önceden bölgede keşif yaptığı belirlendi. Görüntülerde teröristlerden birinin tanınmamak için peruk taktığı görüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.