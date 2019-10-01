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Perukla keşif yapmış! Adana bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

25 Eylül'de Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine yönelik bombalı saldırı düzenleyen teröristin, saldırıdan önce bölgede peruk takarak keşif yaptığı ortaya çıktı.

01 Ekim 2019 Salı 13:33
Perukla keşif yapmış! Adana bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca yapılan terör saldırısının failleri MLKP'li terörist Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Özel ekibin 150 güvenlik kamerasını titizlikle incelediği kayıtlarda teröristlerin önceden bölgede keşif yaptığı belirlendi.

Görüntülerde teröristlerden birinin tanınmamak için peruk taktığı görüldü.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:33
  1. Adana
  2. adana bombalı saldırı
  3. MLKP'li terörist Ozan Sözmen
  4. Fırat Şeran

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