Peru'dan radikal karar! Meksika ile diplomatik ilişkiler kesildi!

Peru ve Meksika arasındaki siyasi gerilim, Peru hükümetinin diplomatik ilişkileri kesme kararıyla en üst seviyeye ulaştı. Kararın temelinde, Meksika'nın Peru'nun iç siyasetine müdahale olarak görülen adımları yatıyor.

ESKİ BAŞBAKAN CHAVEZ'E SIĞINMA KRİZİ

Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, düzenlediği basın toplantısında, Meksika'nın Lima Büyükelçiliği konutunda, darbe girişimi suç ortağı olarak görülen eski Başbakan Betssy Chavez’e siyasi sığınma hakkı verilmesine sert tepki gösterdi.

Bakan Zela, bu eylemi "dostane olmayan" olarak nitelendirerek, Meksika'nın iç işlerine sürekli müdahalesi nedeniyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını ifade etti.

TEKRARLANAN MÜDAHALE VE İSTENMEYEN KİŞİ İLANI

İki ülke arasındaki gerilim yeni değil. Daha önce de Peru Kongresi, ülkenin içişlerine karıştığı gerekçesiyle eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’u "istenmeyen kişi" ilan etmişti. Ayrıca Meksika'nın, görevden alınan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun ailesine siyasi sığınma hakkı tanıması da geçmişte ciddi gerginliklere yol açmıştı.

Peru, Meksika hükümetini hedef alarak, bir ülkenin iç siyasi süreçlerine müdahale etmesinin kabul edilemez olduğunu bu radikal kararla gösterdi.