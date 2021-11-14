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Dünya Peru'da toplu mezar bulundu! Tüyler ürperten ayrıntılar
Dünya

Peru'da toplu mezar bulundu! Tüyler ürperten ayrıntılar

Peru’nun antik şehri Chan Chan'da 25 -30 iskeletten oluşan toplu bir mezar ortaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 22:05:00 -
Peru'da toplu mezar bulundu! Tüyler ürperten ayrıntılar

Peru’nun antik şehri Chan Chan'da 25 -30 iskeletten oluşan toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. Güney Amerika'nın Kolomb öncesi çağının en büyük kentinde bulunan mezar, tarihin bilinmeyenlerine ışık tuttu. Uzmanlar, mezarın toplumun seçkin üyelerinin dinlenme yeri olduğunu belirtirken, Çimu halkının insanları kurban ettiğini ve çocukların kalbini oyduğunu aktardı.

Kalıntılar, sadece 32 metrekare büyüklüğünde küçük bir alanda keşfedildi.

Reuters haber ajansına konuşan arkeolog Jorge Menese, bu toplumun, insanları kurban etmesiyle tanınmasına rağmen, bölgede buna dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi. Ancak araştırmacılar ilerleyen zamanlarda her bir kişinin ölüm nedenini belirlemek için ayrı ayrı testler yapmayı planlıyor.

Bununla birlikte, Çimu, milattan sonra 900'de Peru topraklarında Moçe kültürünün kalıntılarından ortaya çıkan İnka İmparatorluğu öncesi bir kültürdü. Bu eski insanlar, Güney Amerika ülkesinde, Pasifik Okyanusu ve And Dağları arasındaki 32 ve 160 kilometre uzunluğundaki bir çöl şeridinde yaşıyorlardı.

Çimu kültürünün 14. yüzyılın ilk yarısında zirveye ulaştığı ve farklı sosyal hiyerarşi seviyelerine sahip karmaşık bir medeniyet geliştirdiği de düşünülüyor.

Diğer taraftan, antik kent ve çevresinde bulunan toplu mezarların birçok insanın kurban edilmesinin bir sonucuydu, ancak arkeolog Menese, bu 25 ile 30 iskeletin konumunun, kişilerin öldükten kısa bir süre sonra gömüldüklerini gösterdiğini belirtiyor.

Çoğu iskelet 30 yaşından küçük kadınlara ait

Arkeolog Sinthya Cueva, bölgede çekilen bir videoda, kalıntıların kadın, erkek ve çocuklara ait olmasına rağmen çoğunun 30 yaşından küçük kadınlar olduğunu söyledi.

Kalbi oyulmuş çocuklar bulundu

Bunların yanı sıra, Çimu imparatorluğu, özellikle 2019'da ortaya çıkarılan ve dünyanın gördüğü en büyük insan kurbanları mezarlarıyla ünlü bir yer.

Bu tarihte, 200'den fazla yavru lama ve insana ait kalıntı, topluca kurban edilmiş olarak bulundu.

Bu korkunç ayinde çocukların ve yavru hayvanların çoğunun kalbi de oyulmuştu. Çocukların yaşları ise 5 ve 14 arasında değişiyordu.

Yavru lama ve insan kalıntılarının analizi, kuzey kıyı Peru'daki Çimu uygarlığının zirvesine, yani yaklaşık milattan sonra 1450'ye tarihlendi.

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