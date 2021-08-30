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Peru'da tekneler çarpıştı! 11 ölü 6 yaralı var
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Dünya Peru'da tekneler çarpıştı! 11 ölü 6 yaralı var
Dünya

Peru'da tekneler çarpıştı! 11 ölü 6 yaralı var

Güney Amerika ülkesi Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 11 yolcu öldü, 6 yolcu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 09:26:00 -
Peru'da tekneler çarpıştı! 11 ölü 6 yaralı var

Peru basınında çıkan habere göre, Peru Amazonu bölgesindeki Huallaga Nehri'nden Yurimaguas kentine doğru giden yolcu teknesi yoğun sis nedeniyle başka bir tekneyle çarpıştı.

Ulusal Sivil Savunma Enstitüsünden yapılan açıklamada, kaza sonucu devrilen teknede 11 yolcunun boğularak yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kayıp sayısının tam olarak bilinmediği kazada, arama kurtarma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Hayatta kalanlarını ifadelerine göre, teknede ayrıca 20 çocuğun daha bulunduğu ve kazanın ardından yüzme bilenlerin kedi çabalarıyla kıyıya çıkmayı başardığı öne sürüldü.

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