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Peru'da tekne kazası: 20 ölü, 50 kayıp
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Dünya Peru'da tekne kazası: 20 ölü, 50 kayıp
Dünya

Peru'da tekne kazası: 20 ölü, 50 kayıp

Güney Amerika ülkesi Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, en az 50 kişi kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 22:19:00 -
Peru'da tekne kazası: 20 ölü, 50 kayıp

Peru basınında çıkan habere göre, Peru Amazonu bölgesindeki Huallaga Nehri'nde bir yolcu teknesi yoğun sis nedeniyle başka bir tekneyle çarpıştı.

Kazada, 20 kişi öldü, kaybolan 50'den fazla kişi aranıyor.

Yetkililer, kaza yapan teknelerin içinde 80 yolcunun olduğunu açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından kendi çabalarıyla kıyıya çıkan yolcular, teknelerde 20 çocuğun bulunduğunu söyledi.

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