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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 137 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-05 00:12:03 -
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 137 kişi öldü

ANKARA (AA) - Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 137 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 137 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 31'e yükseldi, vaka sayısı ise 4 bin 284 artarak 183 bin 198'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 76 bin 228 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

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