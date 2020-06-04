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Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 894'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 00:03:18 -
Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 894'e yükseldi

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 894'e ulaştı.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 894'e, vaka sayısı ise 4 bin 30 artarak 178 bin 914'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 69 bin 257 oldu.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta gerçekleşmişti.

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