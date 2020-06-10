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Peru'da Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti

Son 24 saatte virüs nedeniyle 167 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-10 02:07:06 -
Peru'da Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 200 bini aştı.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülen kişi sayısı 4 bin 40 artarak 203 bin 736'ya yükseldi.

Son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 738'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı 92 bin 929 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

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