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Aktüel Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın görevden alınmasına yönelik protestolar devam ediyor
Aktüel

Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın görevden alınmasına yönelik protestolar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-12 04:37:17 -
Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın görevden alınmasına yönelik protestolar devam ediyor

BOGOTA (AA) - Peru'da, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın hafta başında Peru Kongresi'nde yapılan oylama sonucu görevinden azledilmesi nedeniyle başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

Peru basınında çıkan habere göre, başta başkent Lima'daki tarihi Plaza San Martin Meydanı ile ülkenin çeşitli kentlerinde meydanlarda toplanan yüzlerce Vizcarra taraftarı, Kongrenin azil kararını ve yeni Devlet Başkanı Manuel Merino'yu protesto etti.

Polis, Vizcarra taraftarlarına, Parlemento binasına yürümek istemeleri üzerine göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda 27 gösterici gözaltına alındı.

Göstericiler, taşıdıkları afiş ve pankartlarla "Sen bizim başkanımız değilsin", "Gaspçı" sloganlarıyla Merino'ya tepki gösterdi.

Peru Parlementosu'nda dün düzenlenen törende Merino yemin ederek görevine resmen başlamıştı.

- Gösterilerde çok sayıda gazeteci şiddete maruz kaldı

Peru Ulusal Gazeteciler Derneği, polisin gazetecilere yönelik müdahalesini kınayarak çok sayıda muhabirin polisin attığı gazdan etkilendiğini, 3 foto muhabirinin ise polis şiddetine maruz kaldığını belirtti.

Vizcarra'nın, hafta başında Peru Kongresi'nde yapılan oylamada, 105 "evet", 19 "hayır" ve 4 çekimser oy ile "Ahlaki yetersizlikten" görevinden alınmasına karar verilmişti.

Vizcarra, aynı gün Twitter'daki paylaşımında, Peru halkına hitaben, "Bu 2 yıl ve 8 aylık hükümetimde, en büyük desteğim ve gücüm sizler oldunuz. Zorluklara rağmen bu yolu beraber inşa ettik. Huzur dolu bir vicdanla ayrılıyorum, görevi tamamladım ve başım dik. Başka bir zamanda görüşmek üzere." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma, Vizcarra'nın, 2011-2014'te Moquegua eyaletinin valisi olarak görev yaparken bir inşaat şirketinden 670 bin dolar rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılmıştı.

Peru'da önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018 yılında istifa etmişti.








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