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Dünya Peru'da Cumhurbaşkanının yurt dışına çıkmasına onay verilmedi
Dünya

Peru'da Cumhurbaşkanının yurt dışına çıkmasına onay verilmedi

Güney Amerika ülkesi Peru'da Kongre, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun Kolombiya'ya gitmesine izin vermedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 11:01:00 -
Peru'da Cumhurbaşkanının yurt dışına çıkmasına onay verilmedi

Castillo'nun ülkeden ayrılması yönündeki karar, genel kurul toplantısında 67 aleyhte, 42 lehte ve 5 çekimser oyla reddedildi.

Ülkede cumhurbaşkanının yabancı ülkelere yapacağı gezilere izin, Kongre'nin onayından geçiyor. Castillo'nun yurt dışına çıkışını engelleyen bu karar uzun yıllardır ilk kez bir cumhurbaşkanının resmi bir görev için seyahat etmesini engelledi.

Muhalefet liderliğindeki Kongre'nin kararı, Castillo'nun yolsuzluk iddiasıyla 5 cezai soruşturmayla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Castillo'nun Kongre'ye gönderdiği bir mektuba göre, Kolombiya ziyaretinin komşu ülke ile bağları güçlendireceğini belirtmişti.

Castillo'nun, 6-8 Ağustos tarihlerinde Kolombiya'ya gitmesi bekleniyordu.

Başbakan istifa etmişti

Başbakan Anibal Torres, Castillo hakkındaki cezai soruşturmalar ve hükümet krizi devam ederken dün istifa etmişti.

Castillo'ya yakınlığıyla bilinen ve şubat ayında hükümetin başına geçen Torres, Castillo'nun Temmuz 2021'de göreve başlamasından bu yana ülkenin dördüncü başbakanı oldu.

Castillo hakkında ikisi bir "suç örgütünün" parçası olup olmadığının araştırıldığı beş cezai soruşturma yürütülüyor.

Castillo, sağcı aday Keiko Fujimori'yi sadece 44 bin oyla geride bıraktıktan sonra Temmuz 2021'de göreve başlamıştı ancak yolsuzluk iddiaları nedeniyle popülaritesi giderek düşüyor.

Ülkede 2016'dan bu yana 5 cumhurbaşkanı değişti.

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