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Aktüel Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 önlemleri artırıldı
Aktüel

Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 önlemleri artırıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 22:02:22 -
Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 önlemleri artırıldı

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkelerinden Peru ve Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle yeni önlemler devreye alındı.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un bulaşma riskini azaltmak amacıyla bugünden itibaren ülkeye giriş yapacak yolcular 14 gün zorunlu karantinada kalacak.

Ayrıca İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun görüldüğü ülkelerden gelenlere antijen testi yapılacağı ve test sonuçları pozitif çıkanların izolasyon merkezlerinde ya da evlerinde zorunlu karantinaya alınacağını bildirdi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da şu ana kadar Kovid-19'dan 37 bin 830 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 19 bin 475 vaka tespit edildi.

- Kolombiya

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da artan vakalar nedeniyle daha önce ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı genişletildi.

Bogota Sağlık Sekreterliği, alışveriş merkezlerinde sadece eczane ve temel ihtiyaç malzemeleri satan işletmelerin açık kalacağını duyurdu.

Her aileden sadece bir kişinin ihtiyaçları karşılamak üzere dışarı çıkmasına izin verileceğini bildiren Sağlık Sekreterliği, kentte, 17 Ocak'a kadar 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da şu ana kadar salgın nedeniyle 43 bin 965 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 675 bin 820 vaka tespit edildi.







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