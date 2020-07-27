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Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:13:08 -
Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 18 bin 229'a, Kolombiya'da 8 bin 525'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 199 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 229'a çıktı.

Ülkede vaka sayısı 4 bin 913 artışla 384 bin 797'ye, iyileşenlerin sayısı ise 267 bin 850'ye ulaştı.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 256 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 525'e yükseldi.

Vaka sayısının 8 bin 181 artarak 248 bin 976'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 5 bin 370 artışla 125 bin 37'ye ulaştı.

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