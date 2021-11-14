  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Peru Savunma Bakanı istifa etti
Dünya

Peru Savunma Bakanı istifa etti

Peru Savunma Bakanı Walter Ayala'nın, askeri terfiler konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 22:53:00 -
Peru Savunma Bakanı istifa etti

Peru Savunma Bakanı Walter Ayala'nın, askeri terfiler konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

İstifasını Twitter hesabından duyuran Ayala, Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'ya teşekkür ederek görevinden "geri dönülemez" şekilde istifa ettiğini açıkladı.

Siyasette görevini yapmaya çalışırken engellemelerle karşılaştığını kaydeden Ayala, "Toplumsal siyasi sorumluluk üstlendim, bir demokrat olarak geri dönülemez şekilde Savunma Bakanlığından istifa ediyorum. Askeri terfi sürecinde güvenilir, yasal ve doğru bir eylem ortaya koydum." ifadelerini kullandı.

Ayala, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, üst düzey askeri komutanların terfileri, ordu ve hava kuvvetleri komutanlarının görevden alınmasına yönelik kendisine baskı yapıldığını söylemiş ve Castillo'ya görevden ayrılma isteğini iletmişti.

Ayala, 7 Ekim'de Başbakan Guido Bellido ve kabinesinin istifasının ardından Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti.

Peru'da, devlet başkanlığı seçimini kazanan Pedro Castillo, 28 Temmuz'da parlamentoda yemin etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan seçim sonuçları 2021 son dakika belli oldu mu? Bulgaristan cumhurbaşkan seçimi kim kazandı?
Dünya

Bulgaristan seçim sonuçları 2021 son dakika belli oldu mu? Bulgaristan cumhurbaşkan seçimi kim kazandı?

Bulgaristan seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bulgaristan seçim sonuçları 2021 ne zaman belli olacak? Bulgaristan seçim so..
Bakanlık harekete geçti... Bunu yapana hapis cezası geliyor
Aktüel

Bakanlık harekete geçti... Bunu yapana hapis cezası geliyor

Taklit ve tağşiş ürünler hakkında konuşan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Eskiden ifşa etmek yeterli olmuyord..
Yozgat’ı karıştıran görüntüler! Sosyal medyada viral oldu
Gündem

Yozgat’ı karıştıran görüntüler! Sosyal medyada viral oldu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler büyük yankı uyandırdı. Söz konusu görüntülerde tanımlanamayan ve ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay