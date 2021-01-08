  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Peru koronavirüs aşısı için Çinli Sinopharm ile anlaştı
Dünya

Peru koronavirüs aşısı için Çinli Sinopharm ile anlaştı

Peru, Çinli Sinopharm şirketinin koronavirüse karşı geliştirdiği aşının alımı için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 06:02:00 -
Peru koronavirüs aşısı için Çinli Sinopharm ile anlaştı

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, ulusa sesleniş konuşmasında, "Zaman zaman yorucu, karmaşık ve çetin müzakerelerin ardından uzun süreden bu yana beklenen pandemi aşısının ilk partisinin satın alımının tamamlandığını duyurabilirim." ifadesini kullandı.

Ocak ayında ilk sevkiyatın ülkeye ulaşacağını bildiren Sagasti, "Anlaşma kapsamında Sinopharm'dan 38 milyon doz aşı alımı yapıyoruz, 1 milyon dozluk ilk satın alma sözleşmesi ile taahhüt mektubunu imzaladık." dedi.

Sagasti, ayrıca İngiltere AstraZeneca şirketi ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısından eylül ayında teslim edilmek üzere 14 milyon doz alımı için sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Öte yandan İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edilmesinin ardından Peru'dan Avrupa'ya yönelik uçuşların durdurulması 2 hafta daha uzatıldı.

Peru'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken, 37 bin 173 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
Gündem

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan Kobani İddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Karara göre; cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin e..
Sosyete çatıya topukladı ama yırtamadı! Rezillik tavan yaptı
Yerel

Sosyete çatıya topukladı ama yırtamadı! Rezillik tavan yaptı

Konya’da eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden ‘sosyete grubu’, polisin geldiğini görünce çatıya topukladı.
Flaş transfer hamlesi! İstanbul'a geliyor
Spor

Flaş transfer hamlesi! İstanbul'a geliyor

Kasımpaşa, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelece..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay