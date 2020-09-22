Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 31 bin 474'e, Kolombiya'da 24 bin 397'ye, Ekvador'da 11 bin 126'ya yükseldi.



Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 105 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 474'e çıktı.



Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 1 artışla 772 bin 896'ya, iyileşenlerin sayısı da 622 bin 418'e ulaştı.



Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 24 bin 397'ye yükseldi.



Vaka sayısının 5 bin 359 artarak 770 bin 435'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 7 bin 701 artışla 640 bin 900 oldu.



Ekvador basınında çıkan haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 artarak 11 bin 126'ya, vaka sayısı ise 932 artışla 127 bin 643'e ulaştı.



Ülkede, Kovid-19 tespit edilmesinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 102 bin 852 olarak açıklandı.



