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Aktüel Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-22 20:18:51 -
Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 31 bin 474'e, Kolombiya'da 24 bin 397'ye, Ekvador'da 11 bin 126'ya yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 105 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 474'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 1 artışla 772 bin 896'ya, iyileşenlerin sayısı da 622 bin 418'e ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 24 bin 397'ye yükseldi.

Vaka sayısının 5 bin 359 artarak 770 bin 435'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 7 bin 701 artışla 640 bin 900 oldu.

Ekvador basınında çıkan haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 artarak 11 bin 126'ya, vaka sayısı ise 932 artışla 127 bin 643'e ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilmesinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 102 bin 852 olarak açıklandı.

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