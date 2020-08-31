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Aktüel Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:48:06 -
Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 28 bin 788'e, Kolombiya'da 19 bin 364'e, Ekvador'da 6 bin 555'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 788'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 731 artışla 647 bin 166'ya, iyileşenlerin sayısı da 455 bin 457'ye ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ise ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 300 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 364'e yükseldi.

Vaka sayısının 8 bin 24 artarak 607 bin 938'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 10 bin 47 artışla 450 bin 621 oldu.

Ekvador basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 artarak 6 bin 555'e, vaka sayısı ise 742 artarak 113 bin 648'e ulaştı.

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