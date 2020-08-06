Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 20 bin 228'e, Kolombiya'da 11 bin 624'e, Ekvador'da 5 bin 847'ye yükseldi.



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 221 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 228'e çıktı.



Vaka sayısı 7 bin 734 artışla 447 bin 624'e, iyileşenlerin sayısı da 306 bin 430'a ulaştı.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 309 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 11 bin 624'e yükseldi.



Vaka sayısının 10 bin 735 artarak 345 bin 714'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 bin 59 artışla 186 bin 317'ye çıktı.



Ekvador'da da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 39 artarak 5 bin 847'ye, vaka sayısı ise 903 artarak 88 bin 866'ya yükseldi.