Peru ilan etti: 24 uçak siparişi yaklaşıyor açıklaması! Vurgu yaptı: Güney Amerika ülkelerine inecek

Ortadoğu, Asya ve Avrupa’nın ardından Rafale yakında Güney Amerika kıtasına inebilir. Aslında birçok Güney Amerika hava kuvvetinin savaş filolarını az ya da çok hızlı bir şekilde modernize etmesi gerekiyor ve Rafale Yerel basın tarafından sıklıkla favorilerden biri, hatta yarışmanın favorisi olarak anılıyor.

Şimdiye kadar, Kolombiya'ydı Bu, Fransız uçak üreticisi için kısa vadedeki en büyük potansiyeli temsil ediyor gibi görünüyordu. İsrailli üreticiler Kolombiya uçaklarına destek vermeyi bırakırken, Bogotá'nın Kudüs'le arasının açılmasının ardından, halihazırda savaş filosunu oluşturan Kfir C10'ları hızla değiştirmesi gerekiyor.

Büyük olasılıkla, bu dosyanın bu nedenle hızlı bir şekilde sonuçlanması gerekir; Rafale ilk olarak 2021'de Kolombiya Hava Kuvvetleri tarafından seçildi. Typhoon18 uçağı kapsayan bir sözleşme için bugün yine karşı çıkıyor.