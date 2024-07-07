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Dünya Peru, Güney Koreli KAI şirketiyle FA-50 savaş uçağı için dev anlaşma imzaladı! Çalışmalar başlandı diyerek duyurdu!
Dünya

Peru, Güney Koreli KAI şirketiyle FA-50 savaş uçağı için dev anlaşma imzaladı! Çalışmalar başlandı diyerek duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-07-07 23:55:00 - 2024-07-07 23:58:17
Peru, Güney Koreli KAI şirketiyle FA-50 savaş uçağı için dev anlaşma imzaladı! Çalışmalar başlandı diyerek duyurdu!

Peru, FA-50 savaş uçakları için yapısal parça üretimi konusunda Korea Aerospace Industries ile önemli bir anlaşma imzaladı.

Peru Hava Kuvvetleri, FA-50 savaş uçakları için önemli bir adım daha attı. Peru’nun Hava Kuvvetleri’ne ait bakım ve üretim tesisi olan SEMAN ile Korea Aerospace Industries (KAI) arasında FA-50 uçakları için yapısal parçaların üretimi konusunda bir anlaşma imzalandı.

Bu anlaşma, Peru’nun savunma sanayii sektörü için büyük bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Bu anlaşma sayesinde, Peru’nun kendi savaş uçakları için gerekli olan parçaları da üretebilme kapasitesine sahip olacak. Bu da ülkenin savunma sanayii alanında daha bağımsız ve güçlü olmasını sağlayacak.

ANLAŞMA HAKKINDA
Anlaşma, Peru ve Güney Kore arasındaki savunma iş birliğinin derinleşmesine ve Peru’nun savunma sanayisindeki yeteneklerinin artırılmasına önemli bir katkı sağlayacak. Peru’nun FA-50 uçakları için yapısal parça üretimine başlaması, ülkenin askeri modernizasyon sürecinde önemli bir kilometre taşı olacak.

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