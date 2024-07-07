Peru, Güney Koreli KAI şirketiyle FA-50 savaş uçağı için dev anlaşma imzaladı! Çalışmalar başlandı diyerek duyurdu!

Peru Hava Kuvvetleri, FA-50 savaş uçakları için önemli bir adım daha attı. Peru’nun Hava Kuvvetleri’ne ait bakım ve üretim tesisi olan SEMAN ile Korea Aerospace Industries (KAI) arasında FA-50 uçakları için yapısal parçaların üretimi konusunda bir anlaşma imzalandı.

Bu anlaşma, Peru’nun savunma sanayii sektörü için büyük bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Bu anlaşma sayesinde, Peru’nun kendi savaş uçakları için gerekli olan parçaları da üretebilme kapasitesine sahip olacak. Bu da ülkenin savunma sanayii alanında daha bağımsız ve güçlü olmasını sağlayacak.

ANLAŞMA HAKKINDA

Anlaşma, Peru ve Güney Kore arasındaki savunma iş birliğinin derinleşmesine ve Peru’nun savunma sanayisindeki yeteneklerinin artırılmasına önemli bir katkı sağlayacak. Peru’nun FA-50 uçakları için yapısal parça üretimine başlaması, ülkenin askeri modernizasyon sürecinde önemli bir kilometre taşı olacak.