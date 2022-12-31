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Gündem Personelini tokatlayan müdür hakkında karar
Gündem

Personelini tokatlayan müdür hakkında karar

Ticaret Bakanlığı, bir gümrük muhafaza memuruna herkesin içinde tokat atan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan'ı görevden aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 09:02:00 -
Personelini tokatlayan müdür hakkında karar

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan'ın gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Görevden alındı

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Osman Erdoğan'ın görevinden alındığı duyuruldu.

Gümrük Müdürü, personelini tokatladı
Gümrük Müdürü, personelini tokatladı

Gündem

Gümrük Müdürü, personelini tokatladı

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Yorumlar

Hüseyin

Peki bu  herif görevden niye alındı, neden personeli tokatladı
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