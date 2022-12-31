Personelini tokatlayan müdür hakkında karar
Ticaret Bakanlığı, bir gümrük muhafaza memuruna herkesin içinde tokat atan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan'ı görevden aldı.
Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan'ın gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası başlattığı soruşturmayı tamamladı.
Görevden alındı
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Osman Erdoğan'ın görevinden alındığı duyuruldu.