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Yerel Perseid Meteor Yağmuru gözlemi için geri sayım başladı
Yerel

Perseid Meteor Yağmuru gözlemi için geri sayım başladı

Yeniakit Publisher
2024-08-10 13:30:00 -
Perseid Meteor Yağmuru gözlemi için geri sayım başladı

Osmangazi Belediyesi, Köylerde Bilim Buluşmaları projesi kapsamında Tuzaklı Köyü’nde ‘Perseid Meteor Yağmuru Gözlem’ etkinliği düzenliyor.

Osmangazi Belediyesi, 12-13 Ağustos tarihleri arasında Tuzaklı Köyü’ndeki piknik alanında ücretsiz olarak düzenleyeceği Perseid Meteor Yağmuru Gözlem’ etkinliği ile binlerce gökyüzü meraklısına unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Yılda sadece 8 kez gözlemlenebilen ve 12 Ağustos gecesi en yoğun anına ulaşacak olan Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı’ndan ayrılan kayaç ve toz parçalarından oluşuyor.

Perseid Meteor Yağmuru Gözlem etkinliği, gökyüzü tutkunlarını bir araya getirerek benzersiz anlara tanıklık etmelerini sağlayacak. Etkinlik, katılımcılara doğayla iç içe keyifli bir atmosferde gök taşı yağmurunu izleme imkanı sunacak. Saat 18.00’da başlayacak etkinlikte, uzman astronomlar gezegenler ve takımyıldızları hakkında bilgi verecek ve teleskopla gözlem yapma fırsatı sunulacak. Etkinlik 13 Ağustos Salı günü saat 06.00’a kadar devam edecek.

Araçsız katılımcılar için Osmangazi Meydanı’ndan otobüs seferleri düzenlenecektir. Etkinliğe otobüs ile katılım sağlayacakların osmangazi.bel.tr adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

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