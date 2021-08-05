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Spor Perotti ile fesih pazarlığı
Spor

Perotti ile fesih pazarlığı

Fenerbahçe'de sakatlıklardan dolayı istediği etkiyi yapamayan Diego Perotti'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 09:28:00 -
Perotti ile fesih pazarlığı

Diego Perotti, geçen sezon Fenerbahçe’ye sakat olarak gelmiş, iyileştikten sonra 4 lig maçında 3 gol atmıştı. Ancak Beşiktaş karşısında sakatlanan Arjantinli oyuncu sezonu kapatmıştı.

Yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor. Perotti ise kalmak istediğini, sözleşmesinin feshedilmesi halinde tazminat talep edeceğini belirtti. Taraflar bu konuda görüşmeleri sürdürüyor.

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