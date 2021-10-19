Perinçek'ten Kılıçdaroğlu'nun çağrısına tepki: ABD'nin kaos planının parçası
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayında 'Hükümetin emirlerine uymayın' çağrısının Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığını belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdidini yorumladı. Perinçek ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştirdi.
Perinçek, ''Açıklama ABD'nin kaos planının parçasıdır. Kamu yöneticilerine 'Hükümetin emirlerine uymayın' çağrısı Cumhuriyet tarihinde hiç olmamış. Bu 'Biz Türkiye'yi yönetemeyiz' itirafıdır.'' ifadelerini kullandı.