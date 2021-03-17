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Gündem Perinçek'ten HDP yorumu
Gündem

Perinçek'ten HDP yorumu

HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten ilk açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 22:40:00 - 2021-03-17 22:44:09

HDP'nin kapatılma davasının açıklanmasının ardından Ulusal Kanal'a çıkan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, canlı yayında şunları söyledi:

"Son derece kesin ve tartışmasız"

"Deliller son derece kesin, açık ve tartışmasız. HDP'nin terör odağı haline gelmesi uzun boylu bir araştırmayı gerektirmiyor. Karar verilmesi kolay bir iddianame söz konusu. Bu bakımdan Vatan Partisi olarak Anayasa Mahkemesi'nden çok hızlı bir karar talep ediyoruz."

"Söz Anayasa Mahkemesinde"

Kapatma davasının Türkiye'nin yargısına yakışan bir karar olduğunu kaydeden Perinçek şöyle devam etti; "Artık söz Anayasa Mahkemesi'ndedir. Bu karar vatanseverliğin gerektirdiği bir karar. Konuyu hem bir hukukçu olarak, hem de bir vatansever olarak dikkatle takip ediyorum. Hızlı bir karar talep ediyoruz. Süreci hızlı işletip, Mehmetçiğin yanında duran bir yargı kararının ortaya çıkacağından eminiz." dedi.

 

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Yorumlar

Turgut

ÇOK GEÇ KALINDI.. BUNLARIN ALAYI TERÖRİST.. BUNLARIN YERİ KANDİL ÇÖPLÜĞÜ.. BU PİSLİKLER MÜSLÜMAN KÜRDÜN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR..
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TURAN

Bravo sayin Devlet bey Akp ve Türkiyeyi siz yönetiyorsunuz 
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