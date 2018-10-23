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Perinçek'ten flaş iddia: Cesedi kuyuda bulundu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bir kuyuda bulunduğunu iddia etti.

23 Ekim 2018 Salı 11:54
Perinçek'ten flaş iddia: Cesedi kuyuda bulundu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bir kuyuda bulunduğunu iddia etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Perinçek, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü duyurulan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak "Türk devletinin güvenlik görevlileri konsoloslukta yaptıkları aramada bahçedeki kuyuda cesedin bazı parçalarını çıkardılar. Sanıyorum Erdoğan bunu açıklayacak" iddiasını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenecek grup toplantısında Kaşıkçı olayına dair açıklamalar yapması bekleniyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 11:54
  1. İstanbul
  2. Doğu Perinçek
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Cemal Kaşıkçı

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