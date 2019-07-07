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Perinçek'ten dikkat çeken Madımak iddiası!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Madımak provokasyonunun FETÖ tarafından yapıldığını ileri sürdü.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:44
Perinçek'ten dikkat çeken Madımak iddiası!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Madımak'ın FETÖ tarafından yaktırıldığını öne sürdü.

Doğu Perinçek, Twitter hesabı üzerinden Madımak ve Başbağlar'da yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Madımak'ı FETÖ'nün yaktırdığını, Başbağlar'a PKK'nın saldırdığını söyleyen Perinçek şu ifadeleri kullandı:

"2 Temmuz 1993 günü aydınlarımız Sivas Madımak’ta FETÖ Terör Örgütü’nün tertibiyle yakıldı ve üç gün sonra Kemaliye Başbağlar’da köylülerimiz PKK Terör Örgütü tarafından kurşuna dizildi.

FETÖ ve PKK terör örgütlerinin ikisi de Amerika ve İsrail planları içinde Türkiyemizi hedef almışlardır. 15-16 Temmuz 2016 Darbe girişimi, işte O Sivas ve Başbağlar katliamlarının devamıdır.

Başbağlar şehitlerimiz vatan topraklarında, gönüllerimizde ve yüreğimizde kök salmıştır."

İşte Perinçek'in paylaşımı: 

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:44
  1. Türkiye
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  5. Twitter
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