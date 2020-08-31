  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Perinçek'ten dikkat çeken 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Rusya iyi ki...
Siyaset

Perinçek'ten dikkat çeken 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Rusya iyi ki...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfini kendilerinin sevinçle karşıladığını, "ABD'nin safında olanların" ise bundan üzüntü duyduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 15:49:00 -
Perinçek'ten dikkat çeken 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Rusya iyi ki...

İzmir'de konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'in değer kazandığını belirten Doğu Perinçek, "Orada kaybettin mi kaybedersin, kazandın mı ufkun açılır ve gidersin" ifadesinde bulundu.

ABD ve Fransa'yı eleştirdi, "Rusya iyi ki burada" dedi

"Doğu Akdeniz'e kıyısı olanlar belli ama herkes burada" diyerek ABD ve Fransa'nın kıyısı olmadığını belirten Perinçek, "ABD'nin, Fransa'nın, Almanya'nın Doğu Akdeniz'e kıyısı yok ama burada. Rusya, iyi ki burada. Dostlar burada olsun. Dostlarımızla birleşerek ve öz gücümüzle, donanmamızla kara ve hava kuvvetimizle mavi vatanımızı korumaya Türkiye olarak kararlıyız" diye konuştu.

"Keşiften sevinç duymamak mümkün değil"

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervleri için de konuşan Perinçek, "Böyle bir keşiften sevinç duymamak mümkün değil" dedi ve "Türk milletinin umutlarını, özlemlerini paylaşmayanları gördük. ABD safında olanlar bundan çok huzursuz oldular. Sevinmediler, üzüldüler. Bunu da çok açık bir şekilde gördük. Bunu emekle bulduk, define bulmadık. Yıllardan beri araştırmalar yapıyoruz. Yoksa yoldan geçerken ayağımıza doğal gaz takılmadı" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerine destek

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde uzun süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini de hatırlatan Perinçek, protestoya desteğini açıklayarak ailelere selamlarını iletti.

Doğu Perinçek'ten çarpıcı ifşaat: Teröristbaşı Apo'nun avukatı CHP'li belediyede başkan yardımcısı!
Doğu Perinçek'ten çarpıcı ifşaat: Teröristbaşı Apo'nun avukatı CHP'li belediyede başkan yardımcısı!

Medya

Doğu Perinçek'ten çarpıcı ifşaat: Teröristbaşı Apo'nun avukatı CHP'li belediyede başkan yardımcısı!

Perinçek'ten akılalmaz sözler: Türkiye, Rusya, İran ve mazlumlar...
Perinçek'ten akılalmaz sözler: Türkiye, Rusya, İran ve mazlumlar...

Siyaset

Perinçek'ten akılalmaz sözler: Türkiye, Rusya, İran ve mazlumlar...

Aziz Nesin'in oğlundan flaş açıklama: Madımak'ın planlayıcısı Doğu Perinçek!" target="_blank">
Aziz Nesin'in oğlundan flaş açıklama: Madımak'ın planlayıcısı Doğu Perinçek!
Aziz Nesin'in oğlundan flaş açıklama: Madımak'ın planlayıcısı Doğu Perinçek!

Gündem

Aziz Nesin'in oğlundan flaş açıklama: Madımak'ın planlayıcısı Doğu Perinçek!

Perinçek canlı yayındayken Ulusal Kanal'da yangın çıktı!
Perinçek canlı yayındayken Ulusal Kanal'da yangın çıktı!

Gündem

Perinçek canlı yayındayken Ulusal Kanal'da yangın çıktı!

Yunanistan'dan ABD ile birlikte yeni provokasyon: Doğu Akdeniz'den ilk görüntüler geldi!
Yunanistan'dan ABD ile birlikte yeni provokasyon: Doğu Akdeniz'den ilk görüntüler geldi!

Dünya

Yunanistan'dan ABD ile birlikte yeni provokasyon: Doğu Akdeniz'den ilk görüntüler geldi!

Türkiye'den
Türkiye'den "Savaş sebebi" açıklamasına Yunanistan'dan küstah cevap

Dünya

Türkiye'den "Savaş sebebi" açıklamasına Yunanistan'dan küstah cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

akitokuru

bu yaşına geldin de ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN MENFAAT TEMELİNE DAYANDIĞINI ÖĞRENEMEDİN Mİ BAY DOĞU! MOSKOFTAN DOST OLMAZ unutma, o seni kulanıyor sen de onu kullanacaksın amacın için.... SAKIN ERGEN GİBİ DOST ZANNETME RUSU
  • Yanıtla
Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'
Dünya

Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'

Kapalı Maraş'ın açılacağını duyan Rumlar, Türk yönetiminde yaşamaya hazır olduklarını duyurdular.
Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar
Dünya

Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar

Rus basınından İran hava savunma sisteminin Suriye-Lübnan sınırı yakınlarında konuşlandırıldığına dair iddia geldi. Yapılan yayında sistemin..
İnternetin neden yavaşladığı açıklandı
Teknoloji

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı

Dün saat 13.00'ten itibaren internet ağında çok sayıda bağlantı problemi yaşanmasının nedeninin uluslararası bir ağ probleminden kaynaklandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı