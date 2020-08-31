Perinçek'ten dikkat çeken 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Rusya iyi ki...

İzmir'de konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'in değer kazandığını belirten Doğu Perinçek, "Orada kaybettin mi kaybedersin, kazandın mı ufkun açılır ve gidersin" ifadesinde bulundu.

ABD ve Fransa'yı eleştirdi, "Rusya iyi ki burada" dedi

"Doğu Akdeniz'e kıyısı olanlar belli ama herkes burada" diyerek ABD ve Fransa'nın kıyısı olmadığını belirten Perinçek, "ABD'nin, Fransa'nın, Almanya'nın Doğu Akdeniz'e kıyısı yok ama burada. Rusya, iyi ki burada. Dostlar burada olsun. Dostlarımızla birleşerek ve öz gücümüzle, donanmamızla kara ve hava kuvvetimizle mavi vatanımızı korumaya Türkiye olarak kararlıyız" diye konuştu.

"Keşiften sevinç duymamak mümkün değil"

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervleri için de konuşan Perinçek, "Böyle bir keşiften sevinç duymamak mümkün değil" dedi ve "Türk milletinin umutlarını, özlemlerini paylaşmayanları gördük. ABD safında olanlar bundan çok huzursuz oldular. Sevinmediler, üzüldüler. Bunu da çok açık bir şekilde gördük. Bunu emekle bulduk, define bulmadık. Yıllardan beri araştırmalar yapıyoruz. Yoksa yoldan geçerken ayağımıza doğal gaz takılmadı" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerine destek

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde uzun süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini de hatırlatan Perinçek, protestoya desteğini açıklayarak ailelere selamlarını iletti.