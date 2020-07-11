Perinçek'ten Ayasofya açıklaması: Devrim kanunları değişir
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatan Partisi hükümet olacak ve Ayasofya düzenlemesini asla değiştirmeyecek. Devrim kanunları değişir" dedi.
Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesi hakkında canlı yayında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi hükümet olacak ve Ayasofya düzenlemesini asla değiştirmeyecek. Devrim kanunları değişir. Devrim kanunları da bir gün gelecek eskiyecek. Dün ilerici olan yarın gerici olacak." dedi.
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