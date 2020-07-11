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Gündem

Perinçek'ten Ayasofya açıklaması: Devrim kanunları değişir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatan Partisi hükümet olacak ve Ayasofya düzenlemesini asla değiştirmeyecek. Devrim kanunları değişir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 22:26:00 - 2020-07-11 23:24:57

Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesi hakkında canlı yayında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi hükümet olacak ve Ayasofya düzenlemesini asla değiştirmeyecek. Devrim kanunları değişir. Devrim kanunları da bir gün gelecek eskiyecek. Dün ilerici olan yarın gerici olacak." dedi.

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Yorumlar

Nur

Chp ve ittidakçılar mimarlar odası tabibler odası barolar gercidir
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Zong

Hiç sevmem bu bodur herifi
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