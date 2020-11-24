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Siyaset Perinçek'ten Akşener'e Demirtaş cevabı: Gevezeliktir
Siyaset

Perinçek'ten Akşener'e Demirtaş cevabı: Gevezeliktir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş açıklamasına ilişkin, "Türkiye'de bir darbe yapılır, anayasa ortadan kaldırılmaya çalışılırsa ancak o zaman Selahattin Demirtaş tahliye edilir. Onun için Demirtaş için tahliye talebi bir gevezeliktir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:03:00 -
Perinçek'ten Akşener'e Demirtaş cevabı: Gevezeliktir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönündeki sözleri tartışılmaya devam ediliyor. Arınç’ın bu sözleri sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yaparak, "Bütün bunlar Türkiye’nin bir başka alana doğru makas değiştirdiğini gösteriyor bizzat Sayın Erdoğan eliyle. Şimdi benim merakım iktidarın küçük ve diğer yani Sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek'in ne diyeceği konusu, bizden önce onları merak ediyorum" demişti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten konuyla ilgili yanıt geldi.

"Demirtaş için tahliye talebi bir gevezeliktir"

Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Merkezi’nde bugün yaptığı açıklamada Meral Akşener’e şu sözlerle yanıt verdi: “Sayın Akşener'in şunu sorması lazım: 'Mahkeme ne diyecek?' Bunlar yargının konusudur. Bu noktada benim ne söyleyeceğim değil hâkimlerin ne söyleyeceği önemli. Akşener'in Türkiye’nin anayasa geleneğini öğrenmesi gerekiyor.

Tabii Selahattin Demirtaş'ı ayırmak lazım. Demirtaş hakkında hüküm var. Diğer davalardan da yargılanıyor. ‘Demirtaş'ı tahliye edecekler’ diyorlar. Türkiye'de bir darbe yapılır, anayasa ortadan kaldırılmaya çalışılırsa ancak o zaman Selahattin Demirtaş tahliye edilir. Onun için Demirtaş için tahliye talebi bir gevezeliktir. Çünkü anayasamızın önemli hükümlerinden biri, yürümekte olan soruşturma ve kovuşturmalara müdahale olamaz. Bu yargının işidir. Türkiye'de Biden tayfası bu tür işlere burunlarını sokuyorlar. Arınç'la benzer sözler söylemem mümkün değil. Akşener de aynı şekilde bu işlere burnunu sokuyor ve çok yanlış.”

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