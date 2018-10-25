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Perinçek'in tayfasından ülkeyi gerecek adım! 'Yahudi dönmesi' Reşit Galip'in andına sahip çıktılar

Doğu Perinçek grubunun gençlik yapılanması Türkiye Gençlik Birliği (TGB), öğrenci andı üzerinden ülkeyi gerecek bir eylem yapacağını duyurdu.

25 Ekim 2018 Perşembe 22:11
Perinçek'in tayfasından ülkeyi gerecek adım! 'Yahudi dönmesi' Reşit Galip'in andına sahip çıktılar

 yeniakit.com.tr 

Ulusalcı Doğu Perinçek'in partisi Vatan Partisi'nin gençlik yapılanması Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 'öğrenci andı' üzerinden ülkeyi germeye hazırlanıyor.

TGB, 29 Ekim'de "Andımıza ve Türkiye'mize Sahip Çık" adı altında Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyüş düzenleyerek 'kafatasçı' ve 'Yahudi dönmesi' Reşit Galip'in "Öğrenci Andı" üzerinden ülkede gerilimi artıracak bir eylem düzenleyeceğini duyurdu.

İşte o duyuru:

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 22:11
  1. Türkiye Gençlik Birliği (TGB)
  2. öğrenci andı

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