Perinçek'in tayfasından ülkeyi gerecek adım! 'Yahudi dönmesi' Reşit Galip'in andına sahip çıktılar

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Ulusalcı Doğu Perinçek'in partisi Vatan Partisi'nin gençlik yapılanması Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 'öğrenci andı' üzerinden ülkeyi germeye hazırlanıyor.

TGB, 29 Ekim'de "Andımıza ve Türkiye'mize Sahip Çık" adı altında Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyüş düzenleyerek 'kafatasçı' ve 'Yahudi dönmesi' Reşit Galip'in "Öğrenci Andı" üzerinden ülkede gerilimi artıracak bir eylem düzenleyeceğini duyurdu.

İşte o duyuru: