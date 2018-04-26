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Perinçek’in etekleri tutuştu! ‘Seferberlik ilan ediyorum’

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Haziran’da düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için 100 bin imza toplamaya çalışacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:33
Perinçek’in etekleri tutuştu! ‘Seferberlik ilan ediyorum’

 yeniakit.com.tr  İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i 24 Haziran telaşı aldı. Seçimlere aday olarak katılmak isteyen Perinçek, 100 bin imza için seferberlik çağrısı yaptı.

Parti Merkez Karar Kurulu, 24 Haziran erken seçim gündemiyle Ankara'da toplandı.

Burada seçimlere aday olmak istediğini belirten Perinçek partili 15-20 kişiye şöyle seslendi:

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplamak zor diyorlar. Bizim zor olmayan işimiz var mı? Biz zor günlere hazırlandık. Şimdi zorluk tanımayacağız.

Perinçek konuşma yaptığı sırada partililerin konuşmayla fazla ilgilenmemesi ve sıkılgan tavırları dikkat çekti. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 09:33
  1. Ankara
  2. Doğu Perinçek
  3. işçi parti

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