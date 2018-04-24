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Perinçek hülleci vekillere yüklendi! Koyun mu bunlar?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek, İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "15 milletvekili ne karşılığında kendi partilerini 15 dakika içerisinde bırakıp, başka partiye geçti? O zaman ilk akla gelen şudur; nasıl böyle bir şey olabilir? Bir koyun sürüsünü bile şuradan 15 dakika içerisinde 100 metre ileriye götüremezsiniz. Bu nasıl oluyor?" dedi.

24 Nisan 2018 Salı 08:06
Perinçek hülleci vekillere yüklendi! Koyun mu bunlar?

Perinçek, Aydın'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen program kapsamında, partililere seslendi.

24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin kararın hukuka aykırı olduğunu öne süren Perinçek, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere gereken 100 bin imzayı toplamak için zamanın olmadığını belirtti.

KOYUN MU BUNLAR?

Bir parti liderinin işaretiyle 15 milletvekilinin parti değiştirmesine anlam veremediğini bildiren Perinçek, şöyle konuştu:

"Koyun mu bu milletvekilleri? Burada bir siyasi ahlak var mı? 15 milletvekili ne karşılığında kendi partilerini 15 dakika içerisinde bırakıp başka partiye geçti? O zaman ilk akla gelen şudur; nasıl böyle bir şey olabilir? Bir koyun sürüsünü bile şuradan 15 dakika içerisinde 100 metre ileriye götüremezsiniz. Bu nasıl oluyor?

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 08:06
  1. Aydın
  2. Doğu Perinçek
  3. 15 vekil

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