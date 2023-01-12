  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teröriste omuz veren Türk askerini sevmez

Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Plan yapacaklar dikkat, bu kez kesin geliyor

Dünyanın deniz gücü listesini ABD yaptı! Türkiye kaçıncı sırada?

Bölgeden petrol ve altın fışkırıyor! NATO'dan Türkiye'ye teklif: Orayı bize verin biz size Irak'tan toprak...

Avrupa’da ekonomik kriz yeni karar aldırdı! Çöpten yemek almaya izin çıkıyor

Hükümete dolar için tepki çeken talep: Dolar kuru 23 liraya yükseltilmeli

CHP’li İlhan Kesici’den bomba itiraf! Seçilirsek AK Parti gibi yöneteceğiz

Rusya’dan ortalığı karıştıracak karar! Ruslar apar topar Türkiye'den ayrılabilir

Başkan Erdoğan, Taliban’a sert çıktı! “Kimse bunu İslam’la açıklamasın, bu dinde yok”

İngiliz kraliyet ailesi çalkalanıyor! Prens Harry, dünyaya neden getirildiği itiraf etti
Gündem Perinçek: "Bu cinayeti MHP işlemedi" Cinayeti planlayanlar MHP'ye karşı planladı
Gündem

Perinçek: "Bu cinayeti MHP işlemedi" Cinayeti planlayanlar MHP'ye karşı planladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sinan Ateş cinayeti ile ilgili konuştu. Perinçek, " MHP'nin bu cinayeti işlemesi için bir menfaati yok. Cinayeti planlayanlar MHP'ye karşı planladı" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 11:22:00 -
Perinçek: "Bu cinayeti MHP işlemedi" Cinayeti planlayanlar MHP'ye karşı planladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da gündeme dair bazı açıklamalarda bulundu.

Perinçek, konuşmasında 30 Aralık tarihinde öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine de değindi.

Cinayetinin sonuçlarına bakıldığında MHP’nin büyük sorunlar yaşadığını söyleyen Perinçek, “Bu cinayet MHP’nin içinde bunalım yarattı, istifalar yarattı. Demek ki bu cinayeti planlayanlar MHP’ye karşı planladılar ve MHP’de zaaf yaratmak için planladılar, kısmen de başarılı oldular” dedi.

 

MHP’nin Sinan Ateş cinayetini işlemesi için herhangi bir nedeni olmadığını iddia eden Perinçek, “Hiçbir menfaati yok MHP’nin. Çok açık, bu cinayetlerde, şiddet eylemlerinde ilk soru şudur; Kim bundan yararlanır? Yararlanan çıktı” diye konuştu.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Can Baskan

Ne kadar yazik. Ulkeyi yonetmesi icin oy verdigimiz partilerin adlari ya mafyayla ya cinayetlerle ya da teror orgutleri ile aniliyor. Siyasetteki bu pisligi temizlemedikce bu ulke duze cikamaz.

Bu işleri iyi bilir...

Bu kışkırtıcı cinayeti CİA/FETÖ ajanları planladı ve uyguladı. 12 Eylülden önce CİA/GLADYO ajanları kışkırtıcı cinayetler işledi. Maalesef büyük bir anarşi ortamı doğdu. Tabii artık Türkiye eski Türkiye değil böyle kışkırtmalara göre insanlar hareket etmez. Ama yine CİA/FETÖ hainleri , ajanları bu bilindik klasik yolu denediler. Bu arada bu durumdan vazife çıkartıp , nemalanmaya kalkan siyasi leş kargaları ortaya çıktı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23