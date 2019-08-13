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Periferik arter hastalığı nedir? Periferik damar hastalığı nasıl tedavi edilir,

Periferik damar hastalığı yavaş gelişen aterosklerotik atardamarları (arterleri) etkileyen bir hastalık olup, hastalığın olduğu arter yeri ve daralmanın derecesine bağlı olarak değişik sorunlar oluşturmaktadır. Periferik damar hastalığı yaş ile ilişkili olup, elli yaşından sonra sıklığı artmaktadır. Bacak damar hastalığı için en tipik belirti baldırda oluşan ağrıdır, bu ağrı yürümekle artar, dinlenmek ile geçer. Tedavi olarak 3 yöntem uygulanmaktadır. Hastalığın durumuna bağlı olarak tıbbi tedavi, endovasküler tedavi ve cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

13 Ağustos 2019 Salı 15:07
Periferik arter hastalığı nedir? Periferik damar hastalığı nasıl tedavi edilir,

Periferik damar hastalığı yavaş gelişen aterosklerotik atardamarları (arterleri) etkileyen bir hastalık olup, hastalığın olduğu arter yeri ve daralmanın derecesine bağlı olarak değişik sorunlar oluşturmaktadır. Periferik damar hastalığı yaş ile ilişkili olup, elli yaşından sonra sıklığı artmaktadır. Bacak damar hastalığı için en tipik belirti baldırda oluşan ağrıdır, bu ağrı yürümekle artar, dinlenmek ile geçer. Tedavi olarak 3 yöntem uygulanmaktadır. Hastalığın durumuna bağlı olarak tıbbi tedavi, endovasküler tedavi ve cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Periferik damar hastalığı tedavi yöntemleri

Tıbbi tedavi

Endovasküler tedavi

Cerrahi tedavi

Tıbbi Tedavi:Tedavinin amacı semptomları iyileştirmektir (Örneğin; yürüme mesafesi ve konforu). Yürüme mesafesini artırmak için halen egzersiz terapisi ve ilaç tedavisi olmak üzere iki strateji kullanılmaktadır. Genellikle egzersiz 30-60 dakikalık süreli haftada en az 3 gündür. Sigaranın bırakılması çok önemlidir.  İlaçlar tedavisi hastanın durumuna göre silostazol ve naftidrofuril, lipit düşürücü ilaçlar, antitrombositer ilaçlar, antihipertansif ilaçlar ve antidiyabetik ilaçlar gibi damar koruyucu ilaçlardan oluşur.

Endovasküler Tedavi: Damar cerrahisiyle karşılaştırıldığında daha az riskli olupbaşarısızlık durumunda kullanılmak üzere cerrahi seçenek muhafaza edilmektedir. Anjiyoplast, damar stentlemesi ve ateroktemi gibi tedaviler yüksek başarı ile yapılmaktadır.

Cerrahi Tedavi:Alt ekstremite yaygın damar hastalık için en çok kullanılan cerrahi yaklaşımlar baypas cerrahisi, toplardamar veya atardamar greftleri veya yapay greft materiyali ile yapılırken. Beyin damar hastalıkları için karotis endarterektomi yüksek başarı ile yapılmaktadır. Yaygın nekroz, kangren ve geri dönüşsüz bacak iskemisin de ise ampütasyon tedavisi uygulanmaktadır.

 

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:07
  1. Periferik arter hastalığı nedir?
  2. Periferik damar hastalığı nasıl tedavi edilir
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