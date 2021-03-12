  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Performansını eleştirdi! 'İlk anda neden aldılar' diye düşündüm'
Spor

Performansını eleştirdi! 'İlk anda neden aldılar' diye düşündüm'

Eski İngiliz golcü Emile Heskey, Cengiz Ünder'in Leicester City'deki performansını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 16:26:00 -
Performansını eleştirdi! 'İlk anda neden aldılar' diye düşündüm'

Eski İngiliz golcü Emile Heskey, Cengiz Ünder'in Leicester City'deki performansını eleştirdi. Premier Lig ekiplerinden Leicester City sezon başında Cengiz Ünder'i Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Son aylarda forma şansı bulmakta zorlanan milli yıldız için Leicester City'nin ve İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti Emile Heskey'den eleştiri geldi.

HITC'ye konuşan Heskey, Cengiz Ünder'in Leicester City'deki sisteme uygun olmadığını belirterek, ''Bu ilginç bir şey. Sezon başında transferi gördüm ve ilk anda 'Onu neden aldılar?' diye düşündüm. Zamanla onu daha zinde gördüm. Ancak Rodgers'ın sisteminde nereye uygun? Harvey Barnes, James Maddison, Ayoze Perez... Bu oyunculara sahipsiniz ve hepsi uyumlu.'' diye konuştu.

''Sisteme uyduğunu düşünmüyorum''

Cengiz Ünder'in 20 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonuna da vurgu yapan Heskey, ''Sisteme uyduğunu düşünmüyorum. 20 milyon sterlin'e kendinize daha uygun ve daha istikrarlı birini bulabilirsiniz'' dedi.

Ünder bu sezon Leicester City formasını tüm kulvarlarda 19 kez sırtına geçirdi ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki gazı Türkiye'y..
Üç şehrin sınırları içinde petrol aranacak! Büyük müjde
Ekonomi

Üç şehrin sınırları içinde petrol aranacak! Büyük müjde

Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir il sınırları içinde kalan iki ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildiği bildirildi.
Yeni sistem yolda! Erdoğan Milyonları kişiyi ilgilendiren kararı açıklayacak
Siyaset

Yeni sistem yolda! Erdoğan Milyonları kişiyi ilgilendiren kararı açıklayacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında yeni dönem başlıyor. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren ekonomiye ilişkin yeni paketi Cumhurbaşkanı R..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay