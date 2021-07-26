Peres TS’de

Transfer çalışmalarına sezon biter bitmez başlayan Karadeniz'in güçlü takımı Trabzonspor, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanıyor. Şampiyonluğun iddialı takımlarından Trabzonspor, Roma'dan 3 yıllığına anlaşmaya varılan Bruno Peres için imza töreni düzenledi. Bordo mavili takımın düzenlediği imza töreninde konuşan Peres” "Trabzonspor ailesinin parçası olmak gurur verici bir durum. Sorumluluklarımın, bunun getirdiklerinin farkındayım. Saha içinde ve dışında her zaman bu takımın savaşçısı olacağımın sözünü verebilirim. Saha içinde savaşçı ve saha dışında her zaman elinden geleni yapacak kişilerden bir tanesiyim. Bu yıl uzun ve kolay bir yıl olmayacak. Savaşarak, birlikte mücadele ederek, bu ailenin geçmişini de düşündüğümüz zaman sezon boyunca çok büyük başarılara ulaşacağımıza eminim?” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un 3 yıllık anlaşmaya vardığı Bruno Peres:

2021-2022 sezonları için 1.200.000 Euro garanti ücret alacak.

2022-2023 sezonları için 1.200.000 Euro garanti ücret alacak.

2023-2024 sezonları için 1.200.000 Euro garanti ücret alacak.

Futbolcuya her bir sezon için 500.000 Euro imza ücreti ödeneceği açıklandı.

Bruno Peres kimdir?

Bruno Peres, 1 Mart 1990 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğdu. 1,78 boyundaki Bruno Peres, sağ bek mevkiinde forma giyiyor. Peres, sağ ayağına hakimdir. Futbol kariyerine kendi ülkesinde Grêmio Osasco Audax (SP) takımında başlayan Bruno Peres, sırasıyla Red Bull Bragantino, Guarani Futebol Clube (SP), Santos FC, Torino, Roma, São Paulo Futebol Clube, Sport Club do Recife takımlarında forma giydi. Roma'da beklenen performansı gösteremeyen Peres, son yıllarda ülkesi takımlarından Sao Paulo ve Recife'ye kiralanmıştı. Bu sezon 44 maça çıkıp 2 gol 4 asist katkısı yaptı.