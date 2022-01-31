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Spor Pereira'ya bir tokatta Everton'dan
Spor

Pereira'ya bir tokatta Everton'dan

Fenerbahçe'de oynattığı futbolla taraftarların büyük tepkisine yol açan ve kovulan Portekizli teknik adam Vitor Pereira'ya bir tokatta transfer görüşmeleri yaptığı Everton'dan geldi. İngiliz ekibi, koltuğu Frank Lampard'a verdiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2022-01-31 18:00:00 -
Pereira'ya bir tokatta Everton'dan

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'da teknik direktörlüğe Frank Lampard getirildi. Vitor Pereira'nın adının sıkça anıldığı Everton, 43 yaşındaki teknik adamla 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Rafa Benitez'le yolları ayırdıktan sonra rotasını önce Vitor Pereira'ya çeviren Everton'da, teknik direktörlüğe Frank Lampard getirildi. Lampard, Liverpool ekibiyle 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Cuma günü Everton yönetimi, Lampard ile geçici teknik direktör Duncan Ferguson ve Portekizli Vitor Pereira'yı tekrar masaya yatırdı. Ancak son karar Lampard oldu. 13 maçta sadece bir galibiyet elde eden Rafa Benitez'in yerine takımın başına getirilen Lampard ile son formaliteler de tamamlandı.

Lampard'ın ara transferdeki ilk transferi Manchester United'ın orta saha oyuncusu Donny van de Beek olacak. 24 yaşındaki Hollandalı, pazartesi günü kapanacak ara transfer öncesi sezon sonuna kadar kiralanacak.

Lampard teknik ekibini de belirledi. Lampard, Everton'a Chelsea, Paris st-Germain, Real Madrid ve Bayern Münih'te Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan Derby County ve Swansea City'nin eski teknik direktörü Paul Clemenet'le, Chelsea'de birlikte çalıştığı Joe Edwards'ı da götürecek.

Bir yıl önce Chelsea'den kovulduktan sonra hiç maça çıkmayan Lampard, Everton'ın başında ilk maçına cumartesi günü Brentford ile oynanacak FA Cup dördüncü tur maçında çıkacak. Genç teknik adam, Everton'la ligdeki ilk maçında salı günü küme düşme korkusu yaşayan Newcastel United deplasmanına gidecek.

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