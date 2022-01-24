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Spor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Spor

Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Vitor Pereira, İngiliz ekibi Everton ile anlaşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 07:40:00 -
Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı Brezilya ve İngiltere takımlarıyla anılan Vitor Pereira'nın Everton'la anlaştığı iddia edildi.

Rafa Benitez ile yollarını ayıran Everton'da teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiği iddia edildi.

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre, Premier Lig ekibi Everton, bu hafta içerisinde Vitor Pereira ile sözleşme imzalayacak.

Everton'un Portekizli teknik adamla anlaşma sağladığı ve Pereira'nın imza atmak için yakında İngiltere'ye gideceği kaydedildi.

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