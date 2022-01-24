Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Vitor Pereira, İngiliz ekibi Everton ile anlaşma yaptı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı Brezilya ve İngiltere takımlarıyla anılan Vitor Pereira'nın Everton'la anlaştığı iddia edildi.
Rafa Benitez ile yollarını ayıran Everton'da teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiği iddia edildi.
Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre, Premier Lig ekibi Everton, bu hafta içerisinde Vitor Pereira ile sözleşme imzalayacak.
Everton'un Portekizli teknik adamla anlaşma sağladığı ve Pereira'nın imza atmak için yakında İngiltere'ye gideceği kaydedildi.